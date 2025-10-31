Quem visita o local encontra delegacia, escola e até uma igreja. Para o próximo ano, forrozeiro quer fazer concursos e até casamentos
Espaço para eventos relembra os municípios do Interior na década de 1940. Show de Flávio José será apresentação de estreia da casa
Garota cantou hit 'Paixão Errada' em homenagem do Dia dos Pais
Evento conta com shows de Nattan e Dorgival Dantas nesta quarta-feira (15)
O pequeno Noah nasceu com 4,1 kg e 51 cm
O artista disse que o cabeleo estava "quarando no estendedor" e compartilhou a brincadeira no Instagram
Público será limitado e terá de apresentar comprovante de vacinação completo ou teste PCR negativado