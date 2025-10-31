Diário do Nordeste
Dorgival Dantas reuniu Waldonys, Eliane e Flávio José no evento 'Derradeiro de Maio', em Olho d'Água do Borges. Cantores aparecem em cima do palco cantando e sorrindo

Opinião

Conheça a cidade do forró de Dorgival Dantas, erguida no Rio Grande do Norte; veja vídeo

Quem visita o local encontra delegacia, escola e até uma igreja. Para o próximo ano, forrozeiro quer fazer concursos e até casamentos

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 06 de Junho de 2025
Sanfoneiro é um dos principais dos anos 1990 do forró que segue na ativa na música

Opinião

Dorgival Dantas constrói 'Cidade do Forró' no Rio Grande do Norte; veja fotos

Espaço para eventos relembra os municípios do Interior na década de 1940. Show de Flávio José será apresentação de estreia da casa

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 10 de Abril de 2023
Dorgival Dantas acompanhou filha na sanfona

É Hit

Filha de Dorgival Dantas canta com o pai e chama atenção por afinação; assista

Garota cantou hit 'Paixão Errada' em homenagem do Dia dos Pais

João Lima Neto 27 de Agosto de 2022
Diego Facó´é nome presente em grandes festas em Fortaleza

É Hit

Diego Facó, atração da Vybbe Junina, lembra época de quadrilha escolar: "de monocelha e bigodinho"

Evento conta com shows de Nattan e Dorgival Dantas nesta quarta-feira (15)

João Lima Neto 15 de Junho de 2022
Noah nasceu no domingo (29), em Fortaleza

Opinião

Nasce primeiro neto de Dorgival Dantas, filho de Cícero Dantas

O pequeno Noah nasceu com 4,1 kg e 51 cm

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 31 de Maio de 2022
Dorgival dantas careca com filtro do instagram

É Hit

Dorgival Dantas aparece careca em foto com filtro no Instagram: 'Cabelo no estendedor'

O artista disse que o cabeleo estava "quarando no estendedor" e compartilhou a brincadeira no Instagram

Redação 27 de Novembro de 2021
Dorgival Dantas, Solange Almeida e Waldonys animam programação de evento de gastronomia

É Hit

Solange Almeida, Dorgival Dantas e Waldonys são atrações gratuitas em Festival no Aracati

Público será limitado e terá de apresentar comprovante de vacinação completo ou teste PCR negativado

Redação 09 de Novembro de 2021