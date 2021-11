Solange Almeida, Dorgival Dantas e Waldonys são atrações gratuitas em Festival no Aracati

Os fãs de forró vão poder curtir muita música e pratos de grandes chefes de cozinha no 4º Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati. No repertório musical, shows de Dorgival Dantas, Solange Almeida e Waldonys. A programação é gratuita de 12 a 14 de novembro.

No evento, o público poderá ainda aproveitar diferentes receitas dos chefes de cozinha Marie Anne, Edil Costa, Lia Quinderé e Léo Gondim.

Para participar do evento é preciso apresentar o comprovante de vacinação completo ou teste PCR negativado realizado nas últimas 24 horas.

Para auxiliar moradores e turistas, haverá um ponto de testagem gratuita da Prefeitura do Aracati. Além disso, a capacidade do evento será limitada. Na Arena do evento poderão participar até 2.500 pessoas por noite.

Shows

Solange Almeida será a grande atração de abertura, na sexta-feira (12). No repertório, sucessos do projeto "Minha História".

Dorgival Dantas, o poeta da sanfona, levará romantismo ao evento no sábado (13).

Fechando a programação, o sanfoneiro Waldonys apresenta os clássicos do forró e da MPB na cadência da sanfona no domingo (14).