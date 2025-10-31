Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Assista

É Hit

Waldonys deixa iPhone cair durante salto de paraquedas; veja como ficou aparelho

Cantor realizava apresentação no Aeroclube de Pernambuco.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Assista

Opinião

Waldonys grava DVD com homenagem ao pai, diagnosticado com câncer

Produção audiovisual será gravada nesta sexta-feira (19)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 19 de Setembro de 2025
Natanzinho Lima, Ivete Sangalo, Wesley Safadão e Japinha estão entre as atrações desta sexta (13)

É Hit

Veja a ordem das atrações do São João de Maracanaú nesta sexta-feira (13)

Saiba com que itens pessoais é possível entrar em evento

João Lima Neto 13 de Junho de 2025
Waldonys salta de paraquedas em helicóptero que foi de Ayrton Senna

É Hit

Waldonys salta de paraquedas de helicóptero que foi de Ayrton Senna; veja vídeo

O salto aconteceu na Praia de Iracema, em Fortaleza, em homenagem aos 30 anos de morte do piloto

Redação 01 de Maio de 2024
reveillon fortaleza 2023

É Hit

Em show com Marisa Monte, Waldonys presta homenagem a Luiz Gonzaga no Réveillon de Fortaleza

Cantor cearense foi atração convidada de Marisa Monte

Redação 30 de Dezembro de 2023
Waldonys é uma das atrações da festa

É Hit

Competição de sanfoneiros réune instrumentistas em Uruoca nesta sexta (20)

Evento gratuito reúne nomes como Waldonys e banda Desejo de Menina

Redação 19 de Janeiro de 2023
Waldonys publicou fotos e vídeos momentos antes do acidente

É Hit

Waldonys sofre queda de paraquedas durante voo em Fortaleza

Acidente aconteceu em pouso realizado dentro de aeródromo

João Lima Neto 01 de Outubro de 2022
Aos 22 anos, Luciano Moreno divide o sonho da música com estudos em marketing

Opinião

Luciano Moreno, filho de Waldonys, inicia carreira como cantor e sanfoneiro

Cearense planeja interpretar 10 hits musicais em álbum

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 04 de Abril de 2022
Cantor publicou vídeo do momento de teste da Covid-19

É Hit

Waldonys testa positivo para Covid-19 pela segunda vez e cancela shows

Sanfoneiro cearense diz não sentir sintomas

Redação 05 de Janeiro de 2022
Dorgival Dantas, Solange Almeida e Waldonys animam programação de evento de gastronomia

É Hit

Solange Almeida, Dorgival Dantas e Waldonys são atrações gratuitas em Festival no Aracati

Público será limitado e terá de apresentar comprovante de vacinação completo ou teste PCR negativado

Redação 09 de Novembro de 2021