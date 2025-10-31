Cantor realizava apresentação no Aeroclube de Pernambuco.
Produção audiovisual será gravada nesta sexta-feira (19)
Saiba com que itens pessoais é possível entrar em evento
O salto aconteceu na Praia de Iracema, em Fortaleza, em homenagem aos 30 anos de morte do piloto
Cantor cearense foi atração convidada de Marisa Monte
Evento gratuito reúne nomes como Waldonys e banda Desejo de Menina
Acidente aconteceu em pouso realizado dentro de aeródromo
Cearense planeja interpretar 10 hits musicais em álbum
Sanfoneiro cearense diz não sentir sintomas
Público será limitado e terá de apresentar comprovante de vacinação completo ou teste PCR negativado