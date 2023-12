Em show com Marisa Monte, Waldonys presta homenagem a Luiz Gonzaga no Réveillon de Fortaleza

O músico Waldonys emocionou o público no segundo dia de shows do Réveillon de Fortaleza 2024, neste sábado (30), ao subir ao palco para cantar com a cantora carioca Marisa Monte. Durante sua apresentação, o cearense homenageou o Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Waldonys disse que estava honrado em poder se apresentar com a cantora e poder homenagear Luiz Gonzaga.

"Com muita honra fui convidado pela nossa querida musa Marisa Monte, vou presta uma homenagem, inclusive, a um dos meus padrinhos, seu Luiz Gonzaga", ressaltou.

Além de Marisa Monte e Waldonys, já passaram pelo palco do Réveillon de Fortaleza os cantores: Nonato Lima, Mara Pavanelly, Luísa Sonza e Péricles.

Ainda irão se apresentar os cantores Bell Marques, Murilo Huff, Mari Fernandez e Xand Avião.

No domingo (31), a festa da virada irá contar com apresentações de artistas como Ney Matrogrosso, Wesley Safadão e Titãs. Os shows iniciam a partir das 18h. Confira a programação completa de domingo abaixo.

Programação do domingo (31)

A partir de 18h, lista por ordem dos shows: