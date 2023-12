Mara Pavanelly revela planos para 2024 em entrevista no Réveillon de Fortaleza; assista

De volta à Terra da Luz para participar do Réveillon de Fortaleza 2024 neste sábado (30), a cantora pernambucana Mara Pavanelly revelou planos para o ano que vem e disse que virá novamente à Cidade para novas apresentações.

A cantora foi a segunda atração a se apresentar no Aterro da Praia de Iracema, neste sábado (30). Ela cantou sucessos do forró eletrônico e ainda fez homenagem à Marília Mendonça.

Em entrevista ao É Hit, ela revelou que retornará à Capital para lançar o "Playlist 2".

"A gente fechou uma parceria bacana que em breve eu vou dizer para vocês, uma parceria de negócios e vai vir aí o DVD de carreira, vai vir aí o Playlist 2, com certeza o Playlist 2 vai ser em Fortaleza", ressaltou.

Mara Pavanelly contou, ainda, que deverá lançar um DVD que reúna sucessos da sua carreira. Ela deverá percorrer cidades do País fazendo enquete para definir o local do show de gravação do material.

"O DVD, a gente vai fazer uma enquete, fazer aquela movimentação que é para ver onde a galera quer curtir esse mega DVD. Vai ser um DVD bem diferente de todos que eu já fiz até hoje", destacou em entrevista ao É Hit.