Tarcísio do Acordeon grava DVD no Réveillon de Petrolina

O cantor cearense Tarcísio do Acordeon escolheu Petrolina (PE) para gravar o mais novo DVD da carreira. No réveillon na Marina do Iate Clube, com programação a partir da noite de sábado (31), uma grande estrutura de som e iluminação foram montadas para o evento.

"Esse show vai fazer parte da minha vida e da minha história. Petrolina, estamos chegando, dia 31 de dezembro, você não pode perder o gordinho Tarcísio do Acordeon. Vamos virar o ano com o pé direito, com o coração e com a alma lavada", relatou o cantor sobre o DVD.

Atualmente, Tarcísio do Acordeon está em alta nas plataformas de música e redes sociais como álbum "Tome Forró".

Apesar de ser cearense de Campo Sales (CE), a vida de Tarcísio tem como base a cidade de Petrolina. O município abriga a sede da produtora que ele faz parte, a Top Eventos.