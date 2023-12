Anitta volta ao Top 10 mundial do Spotify com canção 'Bellakeo'

A cantora Anitta voltou a ocupar uma das posições do Top 10 Global da plataforma Spotify nessa quinta-feira (28). A canção "Bellakeo", parceria com o rapper mexicano Peso Pluma, alcançou a 9ª colocação no ranking das 50 músicas mais ouvidas no serviço de streaming.

O reggaeton — gênero musical latino — estreou na parada mundial em 8 de dezembro, na 83ª posição. Nessa quarta-feira (27), a artista fez campanha para os fãs ouvirem o hit e, assim, ele subisse para as dez mais tocadas pelos usuários.

OUÇA 'BELLAKEO'

"Bota pra tocar 'Bellakeo', minha galeraaaaa... Estamos em 22 no global (e ainda tem 10 músicas de Natal na frente), então 'falta' pouquíssimos pra irmos pro Top 10. Uhuuuuulll", escreveu Anitta no X, antigo Twitter.

Após alcançar a 9º posição, a cantora comemorou a conquista nas redes sociais. "Tô feliz pra c*r*lh*. Vou comemorar mesmo", disse a cantora na plataforma administrada pelo bilionário Elon Musk.

No serviço de streaming, "Bellakeo" está a frente de hits como "Strangers", de Kenya Grace, "I Wanna Be Yours", de Arctic Monkeys, e "Stick Season", de Noah Kahan.