Juliette alcança topo do Spotify em Portugal com 'Tengo' e comemora: ‘Não estou acreditando’

A cantora Juliette comemorou uma nova conquista nessa quarta-feira (27). A paraibana alcançou o topo das paradas na plataforma de streaming Spotify em Portugal com a música “Tengo”. A canção foi lançada em agosto e está há 30 dias entre as mais ouvidas do País.

Nas redes sociais, a cantora celebrou a conquista ao lado da mãe. "Quem é primeiro lugar em Portugal?", questionou a artista, pouco antes de abraçar a mãe e as duas festejarem o resultado. "Obrigada, Deus", agradeceu a mãe da ex-BBB.

Juliette Cantora Minha gente, não estou acreditando. Não estava preparada. A música não estava no top 10. Para mim, foi uma surpresa, acordei sem entender nada"

O Spotify elabora a lista das 50 músicas mais ouvidas de cada país em que está disponível. Atualizada diariamente, a lista mostra os artistas mais tocados pelos ouvintes na plataforma.

Na parada de Portugal, Juliette ocupa o primeiro lugar do ranking, seguida pelo rapper português Slow J e pelo cantor espanhol Íñigo Quintero.

Além da pernambucana, a playlist tem ainda outros brasileiros, como Ana Castela, MC Cabelinho e Pedro Sampaio.