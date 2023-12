Felipe Amorim e Nattan foram os artistas mais ouvidos no Ceará em 2023, aponta Spotify; veja lista

Felipe Amorim e Nattan estão no topo entre os artistas mais ouvidos no Ceará, conforme dados da Retrospectiva Spotify 2023 atualizados nesta segunda-feira (11). Os dois artistas assumiram o 1º e o 2º lugar no ranking, respectivamente, divulgado pela plataforma com os destaques ao longo dos últimos meses em cada estado do Brasil.

Após os dois, Taylor Swift aparece como a 3ª artista integrando a lista, seguida por Wesley Safadão e, por fim, Marília Mendonça. A artista norte-americana, inclusive, foi a mais ouvida do Spotify mundialmente, com o total de 26 bilhões de streams desde o dia 1º de janeiro de 2023.

As músicas mais escutadas, no entanto, mostram outros destaques no estado. A primeira colocada, por exemplo, é 'Tengo', da ex-BBB e cantora Juliette, canção parte do álbum 'Ciclone'. No 2º lugar, Felipe Amorim e Nattan surgem na parceria 'Love Gostosinho', que também marcou presença, em posições diferentes, no ranking do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Além das duas mais escutadas no Ceará, aparecem na mesma lista, em 3º, 4º e 5º lugar, respectivamente, 'Leão', de Marília Mendonça, 'Coração de Gelo', por WIU, e 'Tá Ok', por DENNIS e MC Kevin o Chris.

Veja o ranking de artistas, músicas e podcasts mais ouvidos no Ceará

Top 5 artistas no Spotify em 2023

Felipe Amorim

NATTAN

Taylor Swift

Wesley Safadão

Marília Mendonça

Top 5 músicas no Spotify em 2023

Tengo, por Juliette

Love Gostosinho - Ao Vivo, por Felipe Amorim e NATTAN

Leão, por Marília Mendonça

Coração de Gelo, por WIU

Tá OK, por DENNIS e MC Kevin o Chris

Top 5 podcasts no Spotify em 2023

Original Spotify Café da Manhã

Não Inviabilize

Podpah

Exclusivo Spotify Psicologia na Prática

O Assunto

Ranking geral

Anteriormente, o Spotify havia divulgado quais artistas, músicas e podcasts mais escutados ao longo do ano, sem detalhar as particularidades no Brasil. Ana Castela, por exemplo, teve tanto destaque na música em 2023 que surgiu como um dos artistas presentes no Top 100 Global disponibilizado pela plataforma.

No levantamento nacional, Ana Castela alcançou a 1ª posição, seguida por Henrique & Juliano na 2ª colocação e MC Ryan SP na 3ª. A cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em 2021, ficou na 4ª colocação, e a dupla Jorge & Mateus, no 5º lugar.

A músicas mais ouvidas de 2023 foram "Nosso Quadro", de Ana Castela, "Leão", de Marília Mendonça, "Erro Gostoso", de Simone Mendes, "Bombonzinho", parceria de Israel e Rodolffo com Ana Castela, e "Seu Brilho Sumiu", colaboração da mesma dupla com a cantora Mari Fernandez.