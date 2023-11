O Spotify, streaming de música global, liberou a funcionalidade Wrapped 2023 nesta quarta-feira (29). Tradição do serviço de música a cada fim de ano, a função consiste na montagem de um ranking pessoal de cada usuário, demonstrando os artistas mais escutados, álbuns mais admirados e até os gêneros mais curtidos por quem utiliza a plataforma diariamente.

Assim como todos os anos, o streaming sueco disponibiliza a função a todos os usuários, sejam assinantes premium ou não. Basta acessar o aplicativo no próprio celular para gerar o resumo do ano.

Novidades em 2023

Segundo o Spotify, outros pontos foram pensados para tornar a experiência do usuário ainda mais personalizada este ano.

Uma das novidades é a 'Eu em 2023', que aponta, entre 12 personas, com qual linha o usuário mais se identificou por meio da música ao longo do ano. Entre os exemplos, estão as personalidades Mutante, caracterizando os usuários que mudam de artista favorito a toda hora, e o Alquimista, que cria as próprias playlists, por exemplo.

A outra é 'Meu mundinho musical', responsável por apontar quais são os locais com usuários de hábitos musicais semelhantes a cada um dos usuários da plataforma.

Além disso, a funcionalidade seguirá mostrando o Top 5 de gêneros musicais, o Top 5 Artistas e até disponibilizará Mensagens do seu Artista, no qual o usuário ouvirá um recado especial dos astros da música.

Este ano, o Spotify ainda vai disponibilizar a função Match. Nela, o perfil na plataforma estará apto a convidar os amigos e combinar as músicas favoritas do ano por meio do filtro Retrospectiva 2023.