Quais as músicas e os artistas mais ouvidos em 2023? Veja a lista completa do Spotify Wrapped

A cantora Ana Castela foi a artista mais ouvida no Brasil por meio do Spotify ao longo deste ano, segundo levantamento da plataforma divulgado nesta quarta-feira (29), a Retrospectiva 2023. Os números ambém trazem como destaque o DJ Alok, brasileiro mais ouvido mundialmente, e o podcast Podpah.

A cada novo ano, junto com a divulgação da funcionalidade "Wrapped", que disponiliza aos usuários informações pessoais sobre artistas e produtos mais ouvidos no Spotify, os artistas mais ouvidos são elencados. Além de Ana Castela, outros nomes do gênero sertanejo se destacaram em 2023.

Veja também

Atrás da jovem, conhecida como "Boiadeira", surgem os nomes de Henrique & Juliano na 2ª colocação e MC Ryan SP na 3ª. A cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em 2021, está na 4ª colocação, e a dupla Jorge & Mateus, no 5º lugar.

Outra curiosidade é Ana Castela estar no ranking global do Spotify. Conforme os dados colhidos pelo serviço de streaming, a "Boiadeira" ocupa a 93ª posição no ranking global dos artistas mais escutados deste ano.

A música mais ouvida de 2023, inclusive, é dela: "Nosso Quadro", do álbum AgroPlay Verão Vol.1, aparece em 1º lugar no ranking das canções de destaque, acima das canções "Leão", de Marília Mendonça, e "Erro Gostoso", de Simone Mendes, que ocupam as 2ª e 3ª posições. As 4ª e 5ª colocações, respectivamente, estão com "Bombonzinho", parceria de Israel e Rodolffo com Ana Castela, e "Seu Brilho Sumiu", colaboração da mesma dupla com a cantora Mari Fernandez.

Veja abaixo o ranking os álbuns mais ouvidos este ano:

1º - Escolhas, Vol. 2, de Zé neto & Cristiano

2º - Let's Bora, Vol. 2, de Israel & Rodolffo

3º - Dos Prédios Deluxe, de Veigh

4º - Manifesto Musical, de Henrique & Juliano

5º - Dos Prédios, de Veigh

Confira os podcasts mais populares no Brasil em 2023:

1º - Podpah

2º - Mano a Mano

3º - Café da Manhã

4º - Psicologia na Prática

5º - Não Inviabilize

Ranking mundial

Além do ranking sobre os artistas mais ouvidos pelos usuários brasileiros, o Spotify liberou quais os artistas, canções e álbuns mais escutados mundialmente. O destaque ficou com a cantora norte-americana Taylor Swift, com 26 bilhões de streamings globais desde o mês de janeiro de 2023.

Confira abaixo o ranking dos artistas mais ouvidos no mundo:

1º - Taylor Swift

2º - Bad Bunny

3º - The Weeknd

4º - Drake

5º - Peso Pluma

Veja quais as músicas mais ouvidas no mundo em 2023:

1º - "Flowers", de Miley Cyrus

2º - "Kill Bill", de SZA

3º - "As It Was", de Harry Styles

4º - "Seven", de Jung Kooh feat. Latto

5º - "Ella Baila Sola", de Eslabon Armado e Peso Pluma

Confira o Top 5 de álbuns mais escutados no mundo pelo Spotify:

1ª - Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny

2º - Midnights, de Taylor Swift

3º - SOS, de SZA

4º - Starboy, de The Weeknd

5º - Mañana Será Bonito, de Karol G