Amiga de Juliette faz brincadeira com namorado da ex-BBB e fãs criticam: 'Amiga que quero bem longe'

Camilla Diniz, uma das melhores amigas de Juliette, publicou nas redes sociais uma foto agarradinha com o namorado da ex-BBB, Kaique Cerveny, e fez uma piada sobre o relacionamento dos dois, que não foi bem vista pelos fãs da artista.

"Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é o disfarce”, escreveu Camilla na legenda da imagem.

Juliette está em Areia Vermelha, na Paraíba, com o namorado, Camilla e outros amigos.

Legenda: Camilla acabou sendo muito criticada pela brincadeira na internet, inclusive em fotos antigas Foto: reprodução/ Instagram

Camilla acabou sendo muito criticada pela brincadeira na internet, inclusive em fotos antigas. “Amiga que quero bem longe de mim. Nem de brincadeira”, disse uma. “Não postou uma foto com a Juliette, agora com o macho dela”, criticou outra.

Veja também

Nos Stories, neste domingo (17), Juliette apareceu debochando da situação e mostrando que não se chateou com Camilla. “E aí, cancelada? Qual a sensação de ser cancelada?”, perguntou Juliette no vídeo. Camilla também postou um vídeo em seu perfil em que aparece com Kaique e a ex-BBB, brincando com a situação.