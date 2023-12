Jojo Todynho diz que sofreu racismo em feira de Fortaleza: 'Preta arrogante'

A cantora Jojo Todynho denunciou ter sido vítima de ofensas de cunho racista, nesse sábado (16), enquanto visitava uma feira no bairro Meireles, em Fortaleza. Ela contou que foi chamada de "preta arrogante" por uma das lojistas do local.

A artista detalhou, nas redes sociais, que o caso aconteceu após ela se negar a divulgar o empreendimento da mulher em troca de um produto grátis.

"'Ah, você pode ir na minha loja? Que vou te dar um presente e você me marca no Instagram’. Falei não, obrigada, não quero não", em resposta a negativa da cantora, a lojista teria dito: "esses pretos 'é' tudo arrogante".

VEJA RELATO

Jojo Todynho relatou que concluiu a compra que estava realizando e, então, foi falar com a mulher.

"Porque quem quer respeito, se dar ao respeito. Numa dessa, eu só discuti, mas numa dessa se meto a mão na cara dela... Por que tem que ser assim, com racista tem que ser assim, entendeu? Aí, o quê que ela falou? 'Então, o que você veio fazer na feira? Vim passear. Não sou obrigada aceitar produto seu. Eu aceito se eu quiser. Aprenda a falar com outros.' As pessoas têm que aprender a falar com outros", disse.

Em um vídeo, que circula na internet, é possível observar o momento em que a artista discute com a lojista, enquanto algumas dezenas de pessoas acompanham. Nas imagens, ela gesticula com o dedo indicador enquanto fala com a empreendedora.

Nas redes sociais, a cantora também contou que a administradora da feira teria presenciado a situação e chegou a pedir desculpas pelo ocorrido.

Jojo Todynho Cantora Não abaixo a cabeça para ninguém. Quem quer respeito, se dar ao respeito. [...] Racistas não passarão. E as pessoas têm que entender que não é porque ela está com 50, 40, 60 anos que estão livre para falar o quiserem. Ela vai falar o que ela quiser dentro da casa dela, comigo não."

A artista registrou um boletim de ocorrência sobre o caso em uma delegacia da Polícia Civil da Capital. Em nota, a corporação disse que a Delegacia de Repressão aos Crimes por Descriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin) apura denúncia de crime de preconceito de raça ou cor contra ela.

Após o episódio, Jojo disse estar se sentindo triste com a situação e agradeceu o apoio dos fãs e o atendimento dado pelas autoridades cearenses. Ela ainda destacou que o episódio não abalou o carinho que tem por Fortaleza.

Jojo Todynho Cantora Meu carinho e meu amor continua o mesmo, aqui para Fortaleza. Fui muito bem recebida, recepcionada, mas acontece."

Lojista acusa cantora de calúnia

A Polícia Civil ainda detalhou que a permissionária autônoma, apontada como a mulher que teria supostamente proferido as ofensas, também registrou BO, sendo este contra a cantora pelo crime de calúnia.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o advogado que representa a lojista, mas, até a publicação deste material, não conseguiu retorno. Caso haja reposta, ela será incorporada a este conteúdo.

Prefeitura repudia caso

A Prefeitura de Fortaleza divulgou um comunicado, neste domingo (17), em que disse repudiar toda forma de discriminação e lamentou o "episódio de racismo denunciado, que deve ser apurado pela polícia. A gestão municipal se coloca à disposição por meio da Coordenadoria Especial da Igualdade Racial e da Secretaria de Turismo".

"Fortaleza tem compromisso sério contra a discriminação racial. O combate ao racismo está no currículo escolar das crianças da rede municipal de ensino. Isso está previsto no Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, uma política afirmativa desenvolvida pela Prefeitura", afirma em outro trecho da nota.