Após incêndio em restaurante, evento de natal de Jericoacoara é adiado

O Natal de Luz de Jericoacoara foi adiado na manhã deste sábado (16) pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, município onde fica localizada a famosa vila. O motivo foi o incêndio ocorrido nesta sexta-feira (15) em um restaurante nas proximidades do local.

O Poder Executivo municipal se manifestou através de nota nas redes sociais, agradecendo as forças de segurança e público em geral pelo combate ao incêndio no estabelecimento, além de anunciar o adiamento do Natal de Luz. Segundo o órgão, nova data e horário do evento serão informados em breve.

"O município continuamente exige certificação do Corpo de Bombeiros para emissão do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de modo a evitar tais incidentes, visto que predominantemente na Vila de Jericoacoara os estabelecimentos utilizam materiais de fácil combustão", declarou a Prefeitura em nota.

Ainda no texto, o poder público da vila informa que "irá abrir procedimento para apurar as causas do infortúnio e intensificar as fiscalizações na Vila".

Forte incêndio em Jericoacoara

De acordo com informações obtidas pela TV Verdes Mares, o Corpo de Bombeiros trabalha com a hipótese de que o fogo no SambaRock Café Jericoacoara, empreendimento onde o incêndio foi registrado, começou no forno à lenha da cozinha, que fica na entrada do restaurante.

O episódio contou ainda com ajuda de moradores e trabalhadores da vila para conter o fogo. Por volta das 20 horas de sexta-feira, o Corpo de Bombeiros declarou o incêndio controlado.

Havia pessoas no restaurante, mas não houve feridos. O SambaRock Café também se manifestou nas redes sociais, ressaltando que "não houveram (sic) vítimas graves ou leves, apenas danos materiais". Ainda conforme o estabelecimento, o motivo do incêndio ainda será apurado.