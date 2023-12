Trecho da avenida Heráclito Graça será bloqueado para obras a partir de segunda-feira (18)

Devido a obras de drenagem, um trecho da avenida Heráclito Graça, compreendido entre as ruas Gonçalves Lêdo e João Cordeiro, será bloqueado a partir desta segunda-feira (18). A mudança afetará o trânsito na região, provocando, inclusive, alterações nas rotas de ônibus.

De acordo com informações da Prefeitura de Fortaleza, a intervenção, realizada em três faixas de tráfego e no canteiro central da avenida, será necessária para a demolição do asfalto e, posteriormente, a escavação e instalação de estacas de contenção de um reservatório subterrâneo.

Durante a realização da obra, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) recomenda que os motoristas que costumam circular pela região utilizem as rotas alternativas indicadas por placas instaladas ao longo da avenida. Agentes estarão no local para orientar os condutores.

ROTAS ALTERNATIVAS

Para motoristas que passam pela avenida no sentido Aldeota/Centro, o recomendado é entrar à direita na rua João Cordeiro, à esquerda na rua Fiuza de Pontes, à esquerda, na rua Nogueira Acioli e à direita retornando à avenida Heráclito Graça.

Já no caso dos condutores que trafegam na rua Nogueira Acioli e pretendem entrar na Heráclito Graça, seguindo o sentido Centro/Aldeota, a Prefeitura orienta dobrar à esquerda na rua Rocha Lima e, depois, à esquerda, novamente, na rua João Cordeiro para acessar a Heráclito Graça.

Os desvios recomendados pela AMC podem ser conferidos em mapa disponibilizado pela Prefeitura.

MUDANÇAS NO TRANSPORTE PÚBLICO

Passageiros das linhas “028 - Antônio Bezerra/Papicu/1”, “816 - Edson Queiroz/Centro/1” e “701 - Parque Americano/Centro/1” também deverão ficar atentos às mudanças nos itinerários dos transportes públicos.

As linhas 701 e 816, no sentido ida, e a linha 028, no sentido volta, desviarão pela Heráclito Graça, rua Carlos Vasconcelos, rua Fiuza de Pontes, rua Nogueira Acioli, retornando para a Heráclito Graça, conforme informado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Enquanto isso, as linhas 701 e 816, no sentido volta, e a linha 028, no sentido ida, seguem o desvio pela rua Bárbara de Alencar, rua Nogueira Acioli, rua Rocha Lima e rua Carlos Vasconcelos, para, só então, retornar à avenida Heráclito Graça.

OBRAS DE DRENAGEM

Executadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), as obras de drenagem na Heráclito Graça pretendem impedir o tradicional alagamento do local durante a quadra chuvosa, construindo um reservatório de controle de cheias sob a via, entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo.

Com investimento de aproximadamente R$ 24 milhões, as intervenções começaram no mês passado e devem durar até 11 meses.