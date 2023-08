Entenda a obra que será feita na Av. Heráclito Graça para evitar alagamentos nas próximas chuvas

Todo ano, a mesma cena se repete: basta chegar o período chuvoso que a Avenida Heráclito Graça, que costura os bairros Centro e Aldeota, em Fortaleza, fica alagada. A população sofre, então, diversos impactos. Quem mora no entorno tem a rotina e o caminho afetados pelas águas, e acaba ficando em risco ao precisar atravessar a via.

Na avenida, o Riacho Pajeú está canalizado em galerias subterrâneas, e o sistema de drenagem – que visa escoar a água da chuva – está parcialmente obstruído e subdimensionado. Para tentar resolver essa questão, um novo sistema será implantado entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo, além da praça Bárbara de Alencar. O projeto é da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

As informações são do edital de licitação lançado pela Prefeitura de Fortaleza para contratação de empresa para a execução da reforma. As propostas foram recebidas na última quarta-feira (9) e o valor global da obra, conforme o edital, será de R$ 23.027.263,17.

Segundo o documento, a obra consiste na melhoria do sistema de drenagem e terá capacidade de armazenamento de 14 mil m³. Vias e passeios também serão requalificados. A intervenção deve durar 8 meses, conforme o documento, mas não há data específica do início, que deve ocorrer um dia útil após assinatura do contrato.

Edital de licitação O objetivo é o de minimizar o impacto hidrológico da redução da capacidade de armazenamento natural da bacia hidrográfica do Riacho Pajeú, como resultado de sua canalização e da impermeabilização do solo devido à utilização de materiais de baixa absorção (asfalto, concreto etc).

Na intervenção, trechos da Avenida Heráclito Graça ganharão nova pavimentação em blocos de concreto intertravado. As calçadas também serão niveladas e serão incluídos rampas e piso podotátil (acessível para pessoas com deficiência visual). A avenida terá também com novas áreas de estacionamento e nova sinalização vertical e horizontal.

"Todas as medidas adotadas no projeto buscam uma melhoria na drenagem, infraestrutura viária adequada e esgotamento sanitário, proporcionando melhorias na mobilidade urbana e na acessibilidade universal na região, a fim de minimizar os alagamentos e transtornos em consequência dos mesmos", afirma o documento.

Reforma na Praça Bárbara de Alencar

A Praça Bárbara de Alencar também será reformada, mantendo ao máximo as características atuais. O equipamento receberá novos bancos e lixeiras. No campo de areia será feito piso cimentado com pintura epóxi, implantação de duas futmesas de concreto e novo alambrado.

A meia-quadra de basquete passará por manutenção, com pintura do piso e implantação de nova tabela de basquete e alambrados. O parquinho ganhará mais duas gangorras e a academia ao ar livre terá melhoria do piso, com manutenção e pintura. Além disso, o monumento existente no centro da praça será remanejado de local para restauração.