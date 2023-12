Ceará tem previsão de chuvas em todas as regiões até segunda-feira (18), segundo a Funceme

Há previsão de chuvas isoladas em todas as macrorregiões do Ceará entre este sábado (16) e a próxima segunda-feira (18), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme.

O motivo é a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cujo centro está posicionado sobre a Bahia. Existem ainda avanço de áreas de instabilidade provenientes do leste do Nordeste do Brasil (NEB) e aos efeitos locais como temperatura e relevo.

Previsão por regiões

Segundo as previsões, na Região Metropolitana de Fortaleza as chuvas devem ocorrer, predominantemente, no período da manhã. Já à tarde, o predomínio será de céu sem nuvens. Em Fortaleza, a previsão é de mínimas de 24°C e máximas de 32°C.

As macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Jaguaribana devem apresentar, durante o fim de semana, as temperaturas mais elevadas do Estado, com variação entre 35°C e 38°C.

Umidade relativa do ar

A previsão da Funceme, divulgada neste sábado, também prevê ainda que a umidade relativa do ar deve ficar com valores entre 20% e 30% no interior do Estado durante o dia. Nas regiões do litoral, são esperados valores entre 40% e 60%.