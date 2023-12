Moradores do Ceará são surpreendidos por ‘arco-íris’ ao redor do Sol; entenda fenômeno do halo solar

Mesmo sob calor forte, os cearenses olharam para o céu com admiração devido à formação de um halo solar – uma espécie de arco-íris ao redor do Sol – em Quixadá, no Sertão Central, Iguatu, no Centro-Sul e Capistrano, no Maciço de Baturité, nessa sexta-feira (15). O fenômeno acontece quando os raios solares atravessam partículas de gelo em grandes altitudes.

As condições do tempo facilitaram a observação do halo solar em vários municípios, como explica Bruno Rodrigues, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

“Nesta sexta, dia 15 de dezembro, temos a presença de nuvens altas no Ceará, chamadas nuvens cirrus, compostas por cristais de gelo e elas colaboram para a visualização do fenômeno em alguns pontos do Estado”, detalha o especialista.

Bruno Rodrigues Meteorologista O halo solar é um fenômeno óptico composto por diversas cores ao redor do Sol e ocorre quando a luz atravessa as partículas de gelo que estão suspensas na atmosfera.

O halo solar pode estar associado a um indicativo de chuvas nos dias seguintes. Em Quixadá, por exemplo, a previsão indica que "para o sábado e domingo são esperadas algumas chuvas, ocorrendo principalmente nos períodos da madrugada e da noite", como acrescenta Bruno.

Foi lá onde, pouco antes do meio-dia, o servidor público Eloi de Miranda, de 37 anos, foi surpreendido pelo halo.

“Um fenômeno que para mim é raro, porém muito significativo, algo diferente e extraordinário, percebo que por trás das leis do universo existe um Deus poderoso”, reflete o morador do Sertão Central.

Eloi já tinha visto o fenômeno por meio de uma foto feita pela irmã dele, moradora da Bahia, que registrou o halo no estado em outro momento. “Inclusive já havia pesquisado na internet, mas foi a primeira vez que pude presenciar o fenômeno”, completa.

Eloi de Miranda Servidor público Fenômenos assim nos deixam extasiados, encantados, a natureza tem um poder enorme de nos fazer refletir sobre a vida, que ainda existem muitas coisas belas e ao mesmo tempo revelar que nada é por acaso – há um design inteligente por trás de tudo.

Ainda neste mês, a capital cearense também teve registro de halo solar, como completa Bruno Rodrigues.

"Assim como em Quixadá, também recebemos informações de visualização de halo solar no município de Capistrano. No início do mês, no dia 6 de dezembro, também tivemos registro em Fortaleza", lembra.

Em Iguatu, Gabriel Silva, de 32 anos, também admirou o arco colorido ao redor do Sol durante o expediente. “Eu notei por volta de 12h26, eu estava fazendo entregas e fiz o registro. Não tinha visto em outros momentos e é um fenômeno espetacular, muito bonito”, define.

Legenda: Halo também foi visto no Iguatu Foto: Gabriel Silva/Reprodução

Morador do Cedro, onde familiares também viram o fenômeno com menor intensidade, Gabriel conta que costuma se orientar pelo Sol em relação aos horários. “Quem gosta de andar na Caatinga aprende muito a se orientar assim, foi quando vi o fenômeno”, pontua.

Previsão do tempo

A análise do tempo feita pela Funceme indica para este sábado (16) céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba.

As chuvas devem acontecer pela madrugada e início da manhã no Litoral de Fortaleza e no Cariri, enquanto nos períodos da tarde e da noite, na Ibiapaba, sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Já para o domingo, o céu deve ficar variando de nublado a parcialmente nublado com baixa possibilidade de chuva em todas as macrorregiões.

O motivo das chuvas está associado a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que no momento tem o seu centro posicionado sobre o estado da Bahia.