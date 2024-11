Caminhão do Cidadão atende sete comunidades de Fortaleza e do interior do Ceará nesta semana

O Caminhão do Cidadão, responsável pelos serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e registro civil no Ceará, chegará sete comunidades de Fortaleza e do interior. Os serviços serão ofertados desta segunda-feira (25) até sábado (20).

Além da capital, a emissão dos documentos também ocorre nos municípios de Paracuru e Tabuleiro do Norte. Em Fortaleza, o caminhão estará em locais diferentes a depender do dia da semana. Nesta segunda, o atendimento inicia no estacionamento do Shopping Giga Mall, em Messejana.

Na terça (26), o benefício estará disponível no São João do Tauape, e na sexta-feira (29), seguirá para o bairro Siqueira, e também atenderá no Centro Integrado de Segurança Pública, que fica no bairro Aeroporto. No sábado (30), o serviço também estará disponível no Parque do Cocó.

Já em Tabuleiro do Norte, o atendimento ocorrerá na segunda, terça e quarta, ao lado da praça matriz, no centro da cidade. Em Paracuru, os serviços estarão disponíveis por três dias consecutivos, de 27 a 29 de novembro, na praça central do município.

A população poderá ter acesso aos serviços nos locais indicados na programação. A entrega de documentos será feita nos centros sociais e comunitários, bem como em órgãos parceiros.

Veja também Ceará Expectativa para 2025 é de chuvas na média ou acima da média no Ceará, dizem meteorologistas Ceará Elmano envia à Assembleia projeto de lei que cria mais de 500 cargos para universidades estaduais

Confira a programação completa na Capital e interior:

Fortaleza

25/11/2024 (segunda-feira)

Endereço: estacionamento do shopping Giga Mall – Rua José Hipólito, 264, Messejana (próximo ao posto do Detran)

Horário: 9h às 16h

26/11/2024 (terça-feira)

Endereço: rua Ana Gonçalves com rua Belisário Távora, São João do Tauape

Horário: 9h às 16h

29/11/2024 (sexta-feira)

Endereço: rua Marcelo Santa Fé, 934, Siqueira

Horário: 13h às 17h

29/11/2024 (sexta-feira)

Endereço: Centro Integrado de Segurança Pública – Av. Borges de Melo, esquina com Av. Aguanambi, s/n, Aeroporto.

Horário: 9h às 16h

30/11/2024 (sábado)

Parque do Cocó – Av. Padre Antônio Tomás, na altura do número 2914

Horário: 8h às 12h

Interior

Tabuleiro do Norte

25 a 27 de novembro

Rua Maia Alarcon, 234, ao lado da Praça Matriz, Centro

Horário: 8h às 16h30

Paracuru

27 a 29 de novembro

Rua Coronel Meireles, Praça Central

Horário: 8h às 16h30