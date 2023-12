Inmet emite alerta de baixa umidade no Ceará e outros estados em meio a onda de calor; veja lista

Diversas regiões do Ceará receberam o alerta amarelo pela baixa umidade, de perigo potencial, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (14). Entre as áreas afetadas indicadas pelo estudo, estão o Centro-Sul, Norte, Sul e Noroeste do Estado. O alerta do Inmet é válido das 9h10 até 23h desta sexta-feira (15).

A baixa umidade acendeu o alerta nos seguintes estados:

Ceará;

Sergipe;

Bahia;

Alagoas;

Pernambuco;

Paraíba;

Rio Grande do Norte;

Piauí;

Tocantins;

Minas Gerais; e

Goiás, além do Distrito Federal.

Veja também

Temperaturas extremas

Em meio à onda de calor, estão previstas, a partir de amanhã, temperaturas extremas, com máximas acima de 40°C, nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, assim como partes das regiões Norte e Nordeste, principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia.

De acordo com os dados do Inmet, a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20% nessas regiões.

Além disso, o instituto divulgou, na manhã da última terça-feira (12), um aviso meteorológico de nível laranja (perigo) sobre a persistência da onda de calor por pelo menos quatro dias consecutivos.

O Inmet listou recomendações à população durante os dias de baixa umidade. Veja lista abaixo: