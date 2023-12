Onda de calor em dezembro pode elevar temperaturas em até 40ºC; veja estados afetados

Uma nova onda de calor deve ocorrer de quinta-feira (14) ao próximo dia 20 de dezembro em pelo menos oito estados do Brasil. A previsão é de que os termômetros se aproximem dos 40º C. As informações são do g1.

Veja também

Essa é quinta vez em 2023 que diversos estados enfrentam temperaturas altas. O fenômeno ocorreu em agosto, setembro, outubro e novembro.

"A formação da onda de calor é um processo. Ela se forma aos poucos e se nenhum outro evento faz baixar a temperatura, como uma frente fria, o calor intenso ganha força e chegamos a esses níveis", explicou Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo.

Os estados mais atingidos serão Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e São Romão, no Mato Grosso, devem superar os 40°C.

Fora os oito estados afetados, o restante do país deve ter calor dentro da média. O verão no Brasil inicia no próximo 22 de dezembro.

Veja estados afetados