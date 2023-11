Com onda de calor, dez capitais do Brasil terão temperatura de até 41°C; veja quais

Afetando milhões de pessoas desde o início da semana, a onda de calor que se espalhou pelo país deve deixar a temperatura próxima dos 40°C. em, pelo menos, dez capitais brasileiras, nesta quinta-feira (16). A previsão foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, o esperado é que as temperaturas máximas mais preocupantes sejam registradas em municípios das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Nestas localidades, os termômetros devem se aproximar ou, até mesmo, ultrapassar a marca dos 40°C.

Liderando o ranking de cidades afetadas, aparece Cuiabá, capital do Mato Grosso, com máxima de 41° C. Em seguida, destacam-se Rio de Janeiro, também com máxima de 41° C, e Manaus, no Amazonas, com máxima de 39°C.

CONFIRA LISTA DE CAPITAIS AFETADAS

Cuiabá (MT): mínima de 31°C e máxima de 41°C Rio de Janeiro (RJ): mínima de 23°C e máxima de 41°C Manaus (AM): mínima de 28°C e máxima de 39°C Boa Vista (RR): mínima de 26°C e máxima de 39°C Teresina (PI): mínima de 24°C e máxima de 39°C Goiânia (GO): mínima de 23°C e máxima de 39°C Campo Grande (MS): mínima de 26°C e máxima de 38°C Palmas (TO): mínima de 24°C e máxima de 37°C São Paulo (SP): mínima de 20°C e máxima de 37°C Belo Horizonte (MG): mínima de 20°C e máxima de 37°C

VEJA PREVISÃO DO TEMPO PARA CAPITAIS NESTA QUINTA-FEIRA (16)

Aracaju (SE): mínima de 25°C e máxima de 30°C

Belém (PA): mínima de 24°C e máxima de 35°C

Belo Horizonte (MG): mínima de 20°C e máxima de 37°C

Boa Vista (RR): mínima de 26°C e máxima de 39°C

Brasília (DF): mínima de 21°C e máxima de 35°C

Campo Grande (MS): mínima de 26°C e máxima de 38°C

Cuiabá (MT): mínima de 31°C e máxima de 41°C

Florianópolis (SC): mínima de 22°C e máxima de 26°C

Fortaleza (CE): mínima de 26°C e máxima de 33°C

Goiânia (GO): mínima de 23°C e máxima de 39°C

João Pessoa (PB): mínima de 25°C e máxima de 33°C

Macapá (AP): mínima de 26°C e máxima de 35°C

Maceió (AL): mínima de 23°C e máxima de 31°C

Manaus (AM): mínima de 28°C e máxima de 39°C

Natal (RN): mínima de 26°C e máxima de 31°C

Palmas (TO): mínima de 24°C e máxima de 37°C

Porto Alegre (RS): mínima de 20°C e máxima de 25°C

Porto Velho (RO): mínima de 25°C e máxima de 34°C

Recife (PE): mínima de 27°C e máxima de 31°C

Rio Branco (AC): mínima de 24°C e máxima de 34°C

Rio de Janeiro (RJ): mínima de 23°C e máxima de 41°C

Salvador (BA): mínima de 24°C e máxima de 33°C

São Luís (MA): mínima de 26°C e máxima de 33°C

São Paulo (SP): mínima de 20°C e máxima de 37°C

Teresina (PI): mínima de 24°C e máxima de 39°C

Vitória (RS): mínima de 24°C e máxima de 34°C

CUIDADOS NECESSÁRIOS

Com o aumento da temperatura, a Defesa Civil Nacional divulgou uma lista de recomendações para ajudar os brasileiros a se protegerem dos efeitos da onda de calor. Entre elas, a organização destacou: beber bastante água, usar protetor solar com FPS 30 ou mais, e evitar atividades físicas ao ar livre ou exposição ao sol entre 10h e 16h.

Além disso, também é importante que a população use roupas finas e mais claras, e consuma alimentos mais leves, como frutas e verduras. Vale lembrar que permanecer em carros por muito tempo, consumir cafeína e tomar banhos com água quente são comportamentos desaconselhados.