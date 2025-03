Tio é suspeito de matar e enterrar sobrinho, mulher grávida e criança da mesma família em Goiás

Os corpos de uma família, composta por um homem, uma mulher grávida, e a filha do casal de 1 ano e 8 meses, foram encontrados enterrados em uma chácara na zona rural da cidade de Alvorada do Norte, no interior do Goiás, na última terça-feira (11). Eles estavam desaparecidos desde dezembro de 2024, e o principal suspeito das mortes é o tio do homem, conforme a Polícia Civil.

As vítimas foram identificadas como Flávio dos Santos Neri, Jéssica Cristina de Assis e Naira Gabrielly. A família morava na chácara, que era propriedade do avô de Flávio, e haviam se mudado do Distrito Federal para Alvorada do Norte em busca de melhores condições de vida, segundo a irmã de Jéssica, Jeissiane Marília de Assis, disse à TV Anhaguera, afiliada da Rede Globo.

Segundo o portal g1, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil de Goiás começaram a busca pela família na chácara na última segunda-feira (10). As equipes encontraram uma ossada de cachorro enterrada às margens de um rio, e suspeitaram que os corpos pudessem estar no entorno.

Após um dia de trabalhos, os agentes encontraram as vítimas e entregaram os corpos, em avançado estado de decomposição, à Polícia Técnico Científica.

Disputa de terra pode ser motivação

O delegado Thiago Ferreira Farias, da Polícia Civil de Goiás, indicou à TV Anhanguera, que o tio de Flávio teria participação na morte da família por conta de uma disputa de terra. O homem está foragido.

"O palpite que a gente tem é de que esse crime tenha ocorrido há cerca de dois meses ou um mês e meio atrás. O que chama atenção é a questão da brutalidade do crime", afirmou delegado.

O suspeito não teve o nome divulgado, e segundo o delegado a Polícia está em diligências para localizá-lo: "As fotos dele nos registros são muito antigas e a gente tá em busca dessas informações".

