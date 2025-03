Idoso em situação de rua reencontra família após 50 anos sem contato, em Guarujá (SP)

José Walter da Silva, de 75 anos, protagonizou um momento emocionante ao conseguir reatar os laços com a família após 50 anos sem contato. O episódio aconteceu na última semana no município de Guarujá, em São Paulo, e contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (Sedeas) do município .

Natural de Santa Rita, na Paraíba, José se mudou para São Paulo há mais de 20 anos com um amigo, em busca de trabalho. Apesar de muito esforço, ele foi abandonado e, sem ter para onde ir, acabou vivendo em situação de rua em Guarujá.

Recentemente, o idoso precisou de tratamento devido a um grave problema respiratório. Ele ficou internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Prof. Dr. Matheus Santamaria e, após receber alta, foi encaminhado pela equipe de saúde para o Acolhimento Institucional José Calherani, para receber moradia e cuidados médicos.

Internet ajudou nas buscas

Seu Walter, como é conhecido, chegou a mencionar durante um atendimento que tinha familiares na Paraíba. Essa informação chamou a atenção de Rúbia Gabriela, coordenadora da instituição, que iniciou uma busca pela família do paciente.

Na tentativa de encontrar os parentes de Walter, Rúbia publicou a história dele em um grupo de compras e vendas na Internet. Algum tempo depois, a postagem alcançou várias pessoas, inclusive a sobrinha do idoso, que reconheceu a foto dele e entrou em contato para saber mais informações.

Reencontro foi 'previsto' em sonho

Com o passar dos dias, novos parentes de Walter foram aparecendo, até que a irmã dele, Eliane, "se presentou". Ela atualmente mora no Rio de Janeiro e não via o irmão desde que ela era criança.

Emocionada, ela o ajudou a entrar em contato com a mãe, de 98 anos, por meio de uma chamada de vídeo. Durante a conversa, a senhora revelou que tinha visto o filho em um sonho no dia anterior ao reencontro online, e assim sentiu que o reencontro dos dois estava próximo. A última vez que eles se viram foi há 38 anos.

Legenda: Momento do reencontro de Walter e a mãe, no Acolhimento Institucional José Calherani Foto: Divulgação/Prefeitura de Guarujá

Futuros caminhos

A família de Paraíba quer receber o Seu Walter de volta, mas não tem condições para custear a viagem. Eliane se prontificou a receber o irmão no Rio, caso não seja possível transportá-lo até o Nordeste. Por meio de um comunicado, a Prefeitura de Guarujá afirma que trata o reencontro presencial como "prioridade".

"O próximo passo será a definição da logística para o reencontro de Seu Walter com sua família. O acolhimento e a assistência continuarão sendo prioridade até que ele possa retornar ao convívio daqueles que tanto sentiram sua falta", finaliza o boletim.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari

