Brasileiro desaparece após escala no Catar em viagem ao Japão e família busca ajuda

O brasileiro Vitor Daniel Araújo Claudino, de 22 anos, desapareceu, há cerca de cinco dias, após sair do Rio de Janeiro em direção a Tóquio, no Japão. Natural da Paraíba, o jovem parou de se comunicar com a família na última sexta-feira (24), ao desembarcar no Catar, país do Oriente Médio, onde realizou uma escala antes de seguir ao destino asiático.

A jornada à nação nipônica iniciou no dia 23, quando viajou para o estado de São Paulo, onde embarcou em um avião no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino ao Japão e conexão no território catariano.

Por mensagens em um aplicativo, Vitor Daniel avisou aos familiares que desembarcou no Catar, e detalhou que em cerca de duas horas deveria seguir a viagem em outro voo. Desde então, não entrou mais em contato.

“Estamos aflitos desde sexta-feira, sem notícias dele. [...] Esperamos que ele chegasse ao Japão e entrasse em contato conosco, mas esse contato não aconteceu”, detalhou o pai dele, José Claudino, à TV Paraíba.

“Era uma viagem a passeio. Quem conhece ele sabe que é um rapaz que gosta de viajar. Ele nunca viajou para fora, mas viajava dentro da Paraíba e do Brasil. Ele teve essa oportunidade e foi conhecer o Japão. Até agora ele não deu notícias", acrescentou o irmão dele, Júnior Claudino.

Sem notícia de Vitor Daniel, a família acionou a Polícia Civil e a Polícia Federal para tentar encontrar o jovem.

Ao portal g1, a corporação paraibana detalhou que casos do tipo são encaminhados à PF. Esta ainda não se manifestou sobre o assunto até o momento, assim como o Itamaraty.

