Suspeita de envenenar bolo assinou recebimento de arsênio pelo correio, diz Polícia do RS

O chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Fernando Sodré, revelou nesta terça-feira (28) que Deise Moura dos Anjos, investigada pelo envenenamento que matou quatro membros da família do marido, recebeu arsênio por correio. A informação foi dada em entrevista à Rádio Gaúcha.

A Polícia obteve informações dos Correios que mostram a assinatura de Deise no comprovante de entrega de uma encomenda contendo arsênio. O veneno foi adquirido pela internet, e o nome da suspeita aparece como recebedora no recibo do pedido.

Ainda no início do mês, a Polícia confirmou que Deise fez pesquisas na internet sobre o veneno. As investigações apontaram buscas por termos como "arsênio", "arsênico" e "veneno que mata humano", o que motivou a solicitação de dados aos Correios.

Renovação do pedido de prisão

A Polícia solicitou, na segunda-feira (27), a prorrogação por 30 dias da prisão temporária de Deise. Ela está detida desde 5 de janeiro. O delegado Marcos Vinícius Muniz Veloso informou que o pedido se baseia na possibilidade de que a liberdade de Deise comprometa a coleta de provas. O pedido continua sendo analisado pelo Judiciário.

Inicialmente, o inquérito deveria ser concluído até 5 de fevereiro.

Investigação

A sogra da acusada, Zeli dos Anjos, que preparou o bolo, e o marido de Deise, Diego Silva dos Anjos, prestaram depoimento como testemunhas, no dia 20, sem serem considerados suspeitos.

Em uma nota divulgada no dia 10 de janeiro pelo g1, a defesa de Deise Moura dos Anjos afirmou que as declarações divulgadas ainda não foram incorporadas ao processo judicial e que aguarda o recebimento completo dos documentos e provas para análise.

Segundo a Polícia Civil, sete pessoas da mesma família estavam reunidas em casa durante um café da tarde quando começaram a passar mal, sendo que apenas uma delas não comeu o bolo. Zeli, que preparou o alimento em Arroio do Sal e levou para Torres, também foi hospitalizada.

Entenda quem é quem no caso do bolo em Torres

Três mulheres faleceram em poucas horas. Tatiana Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva sofreram parada cardiorrespiratória, de acordo com o hospital. Neuza Denize Silva dos Anjos morreu devido a choque pós-intoxicação alimentar.