Vítimas de acidente de ônibus no RS eram estudantes e tinham entre 21 e 71 anos

As sete vítimas do acidente com um ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, eram estudantes do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da instituição.

O grupo de estudantes e professores realizava uma visita técnica ao cactário Horst na cidade de Imigrante. As vítimas foram identificadas na manhã deste sábado (5) e têm entre 21 e 71 anos.

Janaina Finkler, de 21 anos

Paulo Victor Estefanói Antunes, de 27 anos

Flavia Marcuzzo Dotto, de 44 anos

Marisete Maurer, de 54 anos

Dilvani Hoch, de 55 anos

Fátima E. R. Copatti, de 69 anos

Elizeth Fauth Vargas, de 71 anos

As vítimas serão veladas neste sábado nas cidades de Santa Maria, Estrela Velha, São Martinho da Serra, São João do Polêsine e São Pedro do Sul.

Veja também País Jiboia 'mais rara do mundo' é vista pela primeira vez em Juquiá, no interior de São Paulo Paraíba Homem é morto em campus da UEPB; suspeito de ataque morre horas depois País Juiz aposentado é investigado pelo Ministério Público de SP por usar identidade falsa por 40 anos

Mais de 33 pessoas estavam no ônibus, segundo a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Além dos sete mortos, 26 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

ACIDENTE DE ÔNIBUS EM RODOVIA

O acidente aconteceu entre os quilômetros 3 e 4 da RS-453. A suspeita é que o ônibus tenha perdido os freios, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

O veículo transitava no sentido Teutônia-Imigrante, quando saiu da pista pelo lado esquerdo e acabou descendo uma ribanceira de 52 anos. O ônibus capotou diversas vezes.

A UFSM se manifestou pelas redes sociais decretando luto oficial de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas nesta sexta (4) e no sábado (5).

A Prefeitura de Santa Maria divulgou nota de pesar, destacando apoio a todos os envolvidos. "Neste momento, nos solidarizamos com as famílias, os amigos, os colegas e toda a comunidade acadêmica da UFSM", diz o comunicado.