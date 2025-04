Um homem foi morto dentro do campus da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, na noite dessa quinta-feira (3). Segundo o g1, a vítima foi identificada como Keine Diniz dos Santos, de 40 anos. Nesta sexta-feira (4), o autor do ataque morreu no Hospital de Trauma com ferimentos na cabeça.

Ao portal da TV Globo, a Polícia Civil identificou o suspeito como Flávio Medeiros. Os policiais suspeitam que a motivação do crime tenha sido o suposto envolvimento da vítima com a ex-namorada de Flávio. Ele não aceitava o fim do relacionamento, então, de forma premeditada, teria decidido assassinar Keine.

Segundo a Polícia, após atacar Keine, ele tentou entrar na escola onde a ex-companheira trabalha, mas não conseguiu. Após o ataque, o suspeito foi até uma estrada e atentou contra a própria vida.

A Polícia Civil ainda apura o caso. Aulas suspensas na UEPB após morte no campus Devido ao crime, a UEPB suspendeu as aulas por uma semana e apenas atividades administrativas funcionam de forma remota. "Essa medida emergencial visa garantir a segurança da comunidade universitária, permitindo que possamos, juntamente as autoridades de segurança pública, tomar medidas de controle de acesso nas dependências da Instituição", disse a instituição, em nota

