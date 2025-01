Homem é morto a tiros ao sair da missa de sétimo dia do irmão, em Manaus

Um homem identificado como Eduardo Correa do Espírito Santos, de 43 anos, foi morto a tiros na porta de uma igreja em Manaus, no Amazonas, na noite dessa terça-feira (28). Segundo informações do g1, ele estava saindo da missa de sétimo dia do próprio irmão, que foi morto na semana passada.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) destacou ao portal que Eduardo foi surpreendido por dois homens armados ao sair da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eles o aguardavam do lado de fora e logo efetuaram os disparos. Segundo a corporação, os suspeitos conseguiram fugir.

Um dos tiros acertou a filha de Eduardo, uma adolescente de 14 anos. Ela foi conduzida até uma unidade de saúde próxima com vida, mas o estado de saúde dela não foi divulgado. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ao g1, a DEHS disse ter identificado pelo menos três suspeitos, mas que não irá divulgar as identidades para não comprometer as investigações. As motivações do crime ainda são analisadas.

Eduardo celebrava a memória de Nandes Corrêa do Espírito Santos, que tinha 41 anos, e foi assassinado no dia 22 de janeiro.

