Tsunami meteorológico arrasta carros em praia de Santa Catarina; veja vídeo

Moradores e turistas que estavam no litoral de Santana Catarina foram surpreendidos por um tsunami meteorológico, na tarde deste sábado (11). O fenômeno arrastou carros e assustou frequentadores da praia do Cardoso em Laguna (SC). Conforme a Defesa Civil, que confirmou a ocorrência, o fato é incomum e "de difícil previsão".

Segundo a Coordenadoria de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil, o tsunami meteorológico normalmente está atrelado a algum sistema meteorológico, como linhas de instabilidade, como foi o caso desta ocorrência.

Veja explicação da Defesa Civil de Santa Catarina:

"As linhas de instabilidade são formadas por células de tempestades aproximadamente contínuas, dispostas de forma alinhada. Quando passam paralelas à costa, podem gerar mudanças bruscas de pressão atmosférica e rajadas de vento intensas que colaboram para o avanço da água do mar em direção à praia", informou o órgão em comunicado.

Assim, a altura da onda é amplificada e ao se propagar em direção à costa pode se amplificar ainda mais, atingindo alguns metros de altura em um curto período de tempo (minutos), o que provoca uma subida rápida de maré podendo ocasionar ressaca e inundações costeiras.

O alcance da inundação dependerá da inclinação da praia e da presença ou não de dunas. Em praias quase planas e voltadas para o quadrante sul, como o ocorrido em Laguna, a inundação pode alcançar dezenas a centenas de metros nas áreas costeiras.

Causado por fatores meteorológicos, o tsunami meteorológico se difere do tsunami, que é provocado por abalo sísmico (terremoto) e normalmente tem poder destrutivo maior.

Sem feridos

Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido.

No município de Laguna, existe uma lei municipal que proíbe "a entrada, a permanência e a circulação de veículos automotores" nas praias do município, com exceção das praias do Gi, Canto do Gi e do Sol.