Temporal com granizo provoca alagamentos em São Paulo e bairros voltam a enfrentar falta de luz

Um temporal com granizo atingiu São Paulo no início da noite desta quarta-feira (15) e provocou alagamentos na cidade. Moradores da capital paulista também relataram novos episódios de falta de energia elétrica. Na semana passada, paulistanos chegaram a ficar mais de uma semana sem luz depois de uma tempestade atingir a cidade no último dia 3.

Dois córregos da cidade transbordaram na zona leste de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, e a cidade toda está em estado de atenção para enchentes.

Até as 21h, o órgão registrou pelo menos 11 pontos de alagamento na cidade, quatro deles intransitáveis. Destes últimos, dois estão na Vila Guilherme, na avenida Luiz Dumont Villares e na rua Chico Pontes, outro está na Avenida Pompeia, na zona oeste, e o quarto está na Avenida Alcântara Machado, na Mooca.

Nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, moradores da capital relatam falta de luz principalmente na zona norte, em bairros como Vila Maria, Vila Guilherme e Jardim Japão. Paulistanos de outras regiões relatam instabilidade de energia, com a luz "piscando".

FORNECIMENTO DE ENERGIA

O Estadão procurou a Enel para saber o impacto da nova tempestade no fornecimento de energia. A companhia confirmou que as chuvas com rajadas de vento de até 55 km/h atingiram parte da área de concessão da distribuidora na noite desta quarta e interromperam o fornecimento de energia para alguns clientes.

"Os bairros mais afetados pela tempestade foram: Vila Medeiros, Parque São Domingos, Santana, Barra Funda, Tucuruvi, Pirituba, Morumbi, Ipiranga e Jaguaré, e os municípios de Osasco e Cotia. A distribuidora seguirá com reforço das equipes em campo para normalizar o fornecimento de energia aos clientes que tiveram o serviço afetado", disse a Enel, sem informar o número de domicílios prejudicados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, até as 19h35, horário da última atualização, a corporação havia recebido 25 chamados para quedas de árvores e quatro chamados para ocorrência de desabamentos. Até o momento, não há registro de vítimas.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade associadas ao calor e que se deslocaram das regiões de Campinas e Jundiaí estão provocando chuva moderada a forte em toda a cidade. A entrada da brisa marítima intensificou as precipitações. Há potencial para rajadas de vento, trovoadas e formação de alagamentos, informou o órgão.