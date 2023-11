Cerca de 500 mil casas seguem sem energia após apagão em SP; Enel deve normalizar até terça

A cidade de São Paulo registra 413 mil consumidores sem energia elétrica, após o temporal da última sexta-feira (3), quando foram registrados ventos de mais de 100 km/h. Conforme a Enel, a previsão de normalização do serviço em todo estado é até terça-feira (7). As informações são do Uol.

Ao todo, são 500 imóveis afetados, incluindo pelo menos 40 escolas municipais. No Bom Dia SP, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), fez um pronunciamento sobre a situação: "aumentamos a equipe para trazer a cidade de volta o quanto antes, mas em muitas situações dependemos da Enel fazer o seu trabalho".

Até o momento, já foi restabelecida 76% da distribuição de energia no estado de São Paulo, representando 1,6 milhão de pessoas que tiveram a energia da residência normalizada. A Enel ainda detalhou que 2,1 milhões de pessoas foram afetadas.

Investigação

O Ministério Público de São Paulo vai apurar se ocorreu omissão da Enel no serviço de atendimento aos clientes.

De acordo com a Folha de São Paulo, o procedimento vai ser pelo integrante da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de SP, Silvio Marques.

Vítimas da chuva

Na manhã de domingo (5), o governo de São Paulo confirmou a sétima morte decorrente das fortes chuvas. A vítima, um dos tripulantes de embarcação naufragada, faleceu em Ilhabela. Outros dois tripulantes da embarcação foram socorridos e encaminhados ao serviço de saúde.

Além dessa morte, também foram registrados seis óbitos. Uma pessoa foi atingida por um muro em Limeira e morreu. Outra, em Osasco, também morreu após uma árvore cair sobre um carro.

Em Santo André, uma outra morte foi ocasionada pela queda de destroços de um prédio. Outra pessoa morreu em Suzano e duas na capital, São Paulo, também após quedas de árvores.