Mais de um milhão de imóveis ficam sem energia em SP; Enel prevê restabelecimento total na terça (7)

Mais de um milhão de imóveis da Região Metropolitana de São Paulo estão sem energia neste domingo (5), dois dias após um temporal atingir várias cidades do estado. As informações são do G1.

As chuvas deixaram ao menos 2,5 milhões de pessoas sem energia. A maior parte das residências, 84%, está na área de concessão da Enel.

A concessionária disse que um milhão de imóveis tiveram a energia restabelecida até as 6h deste domingo (5). A previsão é que o serviço seja totalmente retomado na terça-feira (7).

A segunda área com mais pessoas no escuro corresponde à concessionária CPFL, onde ao menos 400 mil pessoas estão sem luz. A única área onde a energia foi totalmente retomada foi a da distribuidora EDP.

O governo paulista diz que está pressionando as concessionárias para que agilizem a retomada da energia elétrica, sobretudo em áreas que contam com hospitais e serviços públicos de urgência e emergência.

Enem

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que abriu um gabinete de crise em contato com os Ministérios das Relações Institucionais e o da Educação para monitorar 308 escolas onde será realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5).

Dessas escolas, 84 estavam sem energia no sábado (4). Na manhã deste domingo, a Enel informou que a maioria já está conectada à rede da distribuidora. Algumas escolas estão com reforço de geradores.

Veja a íntegra da nota da Enel ao G1:

"A Enel Distribuição São Paulo informa que equipes da companhia trabalharam durante toda a madrugada para garantir o fornecimento de energia a todas as escolas onde serão aplicadas a prova do Enem na área de concessão. A maioria das unidades já está conectada à rede da distribuidora, sendo que algumas escolas também estão com reforço de geradores. Os equipamentos cedidos pela Enel e pela Prefeitura de SP foram deslocados e instalados como reforço adicional em alguns locais para garantir a realização dos exames."