Governo de SP confirma sétima morte no estado por causa das fortes chuvas

O governo de São Paulo confirmou na manhã deste domingo (5) a sétima morte decorrente das fortes chuvas que caíram no estado na última sexta-feira (3). As informações são do G1.

A sétima morte ocorreu em Ilhabela. A vítima era um dos tripulantes de uma embarcação que naufragou.

Outros dois tripulantes da embarcação foram socorridos e encaminhados ao serviço de saúde.

Outras vítimas das chuvas

Além dessa morte, uma pessoa foi atingida por um muro em Limeira e morreu. Outra, em Osasco, também morreu após uma árvore cair sobre um carro.

Em Santo André, uma outra morte foi ocasionada pela queda de destroços de um prédio. Outra pessoa morreu em Suzano e duas na capital, São Paulo, também após quedas de árvores.

Defesa Civil

As Defesas Civis estadual e municipais e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 2 mil chamados em ocorrências em 40 cidades.

Não há previsão de novas tempestades e vendavais para os próximos dias.