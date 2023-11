Temporal em São Paulo deixam oito mortos, confirmam órgãos públicos

O estado de São Paulo registrou uma nova vítima em meio às chuvas na região, que atingiram as cidades com mais intensidade desde a última sexta-feira (3). Conforme a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o novo óbito ocorreu na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo.

A vítima ficou internada depois de ser atingida por uma árvore que caiu. Porém, não resistiu. Com isso, o número de mortes relacionadas aos temporais subiu para oito. As informações são do Uol.

Veja também

Outras sete pessoas também morreram em seis cidades:

São Paulo: 2 mortes;

Osasco: 1 morte;

Santo André: 1 morte;

Limeira: 1 morte;

Ilhabela: 1 morte;

Suzano: 1 morte.

Queda de energia

A Enel, companhia de energia, divulgou que cerca de 200 mil imóveis continuam sem energia elétrica na região da Grande São Paulo. Conforme a empresa, a previsão de normalização do serviço em todo estado era até esta terça-feira (7).

No Bom Dia SP, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), fez um pronunciamento sobre a situação: "aumentamos a equipe para trazer a cidade de volta o quanto antes, mas em muitas situações dependemos da Enel fazer o seu trabalho".

O Ministério Público de São Paulo vai apurar se ocorreu omissão da Enel no serviço de atendimento aos clientes.