Rio de Janeiro registra sensação térmica de 58,5°

A sensação térmica no Rio de Janeiro chegou à máxima de 58,5 graus nesta terça-feira (14). A alta temperatura foi registrada em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade, por volta de 9h15, e é a maior desde 2014, quando o sistema Alerta Rio começou a fazer a medição.

As condições de tempo na capital fluminense devem ficar instáveis no período da noite desta terça, quando há a previsão de pancadas de chuva isoladas com raios. Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes, e as temperaturas seguirão elevadas, com mínima de 22 graus e máxima de 39 graus.

Já no feriado desta quarta-feira (15), Dia da Proclamação da República, o tempo será influenciado por áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera, reforçadas pelo calor. As temperaturas seguirão elevadas ao longo da semana, com máximas em torno de 40 graus.

Veja o ranking das maiores temperaturas e sensações térmicas no Rio de Janeiro

Temperaturas

42,5 graus (13h50 - 12/11) - Irajá

41,8 graus (15h15 - 17/02) - Irajá

41,4 graus (15h - 26/02 e 14h45 - 03/03) - Irajá

Sensações térmicas

58,5 graus em Guaratiba no dia 14/11 às 09h15

58,3 graus em Santa Cruz no dia 17/2 às 15h15

58 graus em Santa Cruz no dia 4/2 às 15h

'Grande perigo'

Nessa segunda-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou que, até sexta-feira (17), pelo menos, o Rio de Janeiro estará em uma área de "grande perigo", com riscos à saúde da população, devido à onda de calor.