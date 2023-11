Por que o nariz sangra no calor? Entenda condição em altas temperaturas

Durante a onda de calor no Brasil, os sangramentos nasais podem ser mais frequentes. Conforme o otorrinolaringologista Arnaldo Braga Tamiso, isso acontece porque as altas temperaturas contribuem com a dilatação dos vasos sanguíneos. “Isso acontece porque, no tempo quente, os vasos sanguíneos se dilatam e o sangramento tende a ocorrer com maior frequência”, detalhou o médico.

Além disso, essas pequenas hemorragias podem ocorrer por feridas, inflamações ou ressecamento do nariz.

O Brasil registrou altas temperaturas, com máximas passando do 40 °C, em diversas cidades neste final de semana. Cuiabá foi a capital que registrou a maior temperatura no sábado (11), onde marcou 41,3 °C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inment), a previsão é de que o fenômeno dure ao menos até quarta-feira (15).

O que fazer se o nariz sangrar?

No caso de sangramentos no nariz, é preciso manter a cabeça para frente. "Nunca para trás, para evitar engasgos. O paciente também pode apertar as narinas por dois minutos para ajudar a cessar o sangramento e, ao soltar, colocar gelo por 10 minutos”, indicou Arnaldo.

Para evitar, é possível hidratar o nariz com soro fisiológico. No caso de corpo estranho, o médico não recomenda que seja cutucado. "Principalmente em dias de tempo seco. O ideal é lavá-lo com água corrente".