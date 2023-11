Consumo diário de morango pode melhorar humor e reduzir o risco de demência, diz estudo

Melhora no humor e a redução no risco de demência em pessoas de meia-idade estão entre os benefícios do consumo diário de uma xícara de morangos. Os dados divulgados na revista científica Nutrients são de estudos recentes da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Conforme o professor emérito do Departamento de Psiquiatria e Neurociência, Robert Krikorian, "tanto os morangos quanto os mirtilos contêm antioxidantes chamados antocianinas, que têm demonstrado uma variedade de benefícios à saúde, como melhorias metabólicas e cognitivas".

O recente estudo sobre morangos, na verdade, é uma extensão de outro trabalho que comprovou que o consumo diário de mirtilos é capaz de reduzir as chances de desenvolver demência na idade avançada.

“Existem dados epidemiológicos que sugerem que as pessoas que consomem morangos ou mirtilos regularmente têm uma taxa mais lenta de declínio cognitivo com o envelhecimento”, afirmou Krikorian.

O cientista ainda contou que pesquisas anteriores conseguiram demonstrar os benefícios metabólicos e cardiovasculares do consumo de morango, no entanto, poucos estudos analisaram o poder dos efeitos cognitivos da fruta.

Reduz inflamação no cérebro

A pesquisa contou com um total de 30 pacientes com idades entre 50 e 60 anos, com excesso de peso e queixas de declínio cognitivo leve. O estudo levou em consideração pessoas de meia-idade, pois, muitos indivíduos nessa faixa etária costumam desenvolver resistência à insulina, condição que tem sido associada a doenças crônicas, como diabetes.

O experimento funcionou da seguinte maneira: metade dos voluntários recebeu um pó que continha o equivalente a uma xícara de morangos inteiros, enquanto a outra metade recebeu um placebo. O suplemento deveria ser misturado com água e consumido no café da manhã, todos os dias, durante 12 semanas.

As pessoas que receberam o suplemento feito à base de morangos apresentaram uma melhora na memória e tiveram uma redução significativa dos sintomas depressivos, o que, segundo Krikorian, pode ser entendido como resultado de uma “capacidade executiva aprimorada que proporcionaria melhor controle emocional e enfrentamento e talvez melhor resolução de problemas”.

Apesar da necessidade de mais pesquisas para comprovação dos benefícios da fruta, Krikorian disse que o tratamento com morango pode ter contribuído na melhora da função cognitiva dos voluntários ao reduzir a inflamação no cérebro.

Os futuros ensaios da pesquisa deverão incluir mais pessoas e diferentes dosagens de suplementação de morango.