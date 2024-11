Inmet emite alerta de perigo de chuvas intensas para 24 cidades no Interior do Ceará; veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (25), alerta de perigo potencial de chuvas intensas para 24 municípios do Ceará. O aviso de cor amarela — o mais brando na escala de três, usada pelo órgão — tem validade até terça-feira (26) e se concentra nas regiões Sul e Centro-Sul do Estado. (Veja lista abaixo)

A previsão da instituição indica que essas localidades podem registrar precipitação variando entre 20 mm/h e 30 mm/h, ou até mesmo 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. Há baixo risco de interrupção do serviço de abastecimento de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas.

Devido aos riscos associados ao fenômeno meteorologia, o Inmet recomenda os seguintes cuidados:

Em caso de rajadas de vento : não se abrigue debaixo de árvores, por haver leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

: não se abrigue debaixo de árvores, por haver leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada .

. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Lista de município sob alerta no Ceará

Abaiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Assaré

Barbalha

Brejo Santo

Campos Sales

Crato

Farias Brito

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Nova Olinda

Parambu

Penaforte

Porteiras

Potengi

Salitre

Santana do Cariri

Alerta afeta outros estados

Além do Ceará, o alerta amarelo de chuvas intensas também afeta outros 15 estados brasileiros e o Distrito Federal. São eles:

Acre;

Amazonas;

Distrito Federal

Maranhão;

Minas Gerais;

Rondônia;

Alagoas;

Bahia;

Mato Grosso;

Pará;

Pernambuco;

Goiás;

Paraíba;

Piauí;

Rio Grande do Sul;

Tocantins.

Alerta laranja

Em paralelo ao aviso de perigo potencial de chuvas intensas, localidades no Maranhão, em Alagoas, na Bahia, no Pará, em Pernambuco, em Sergipe, em Goiás, no Piauí e no Tocantins estão sob o alerta de perigo para precipitações intensas, conhecido também como alerta laranja — segundo na escala de três níveis de gravidade do Inmet.

Nessas cidades, é possível que haja precipitação variando entre 30 mm/h e 60 mm/h, ou até mesmo 100 mm/dia, e ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h. Há risco de interrupção do serviço de abastecimento de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas.

Considerando os riscos associados ao fenômeno, o órgão federal recomenda os seguintes cuidados: