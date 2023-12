Jaguaribe registra a temperatura mais quente do Brasil com 39,6º C

A cidade de Jaguaribe, no sertão cearense, registrou a temperatura mais quente do Brasil na terça-feira (5), segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município chegou a máxima no dia de 39,6 º C.

Na lista das cidades brasileiras com a temperatura mais elevada registrada no período, ainda constam mais duas no Estado: Sobral, com 39,2º C, ocupando a quarta posição, e Crateús, que registrou máxima de 38,3º C, ficando em 12º lugar do ranking.

Já em Fortaleza, conforme dados do Inmet, na mesma data, a temperatura máxima chegou a 33,5°C.

Previsão desta quarta (6)

Para esta quarta-feira (6), a previsão do órgão aponta mínima de 24º C e máxima de 40º C em Jaguaribe. Já em Sobral e Crateús, o pico de temperatura deve chegar a 37º C em ambos os municípios.

Confira lista com as temperaturas mais elevadas (dia 05/12)