Nova onda de calor começa hoje no Ceará e 18 cidades podem chegar a 40°C; veja locais

Uma nova onda de calor, com temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média histórica e com registro de até 40°C de calor, afeta municípios cearenses a partir desta terça (12) até a quinta-feira (14), conforme o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As regiões do Vale do Jaguaribe e do Cariri devem registrar o calor mais extremo.

Os mapas com a previsão das temperaturas máximas e com a comparação entre a média histórica foram repassadas pela Funceme a pedido do Diário do Nordeste. A reportagem usou o material para elaborar a lista com os municípios em que essa primeira onda de calor em dezembro deve afetar.

No período analisado, Jaguaribe pode ultrapassar os 40°C na quarta-feira (13), sendo a cidade com maior temperatura máxima no Estado.

Foto: Reprodução/Funceme

Vinícius Oliveira, meteorologista da Funceme, pondera que o Ceará não está entre os estados mais atingidos pela onda de calor, como é o caso dos locais no Centro-Oeste do Brasil, onde estão Goiás e Mato Grosso.

“Eu chamo de ‘extremos de temperatura’ para o Estado, com valores acima da média 3 dias seguidos. Nós temos as anomalias mais intensas pegando justamente a parte Oeste e Sul do Ceará e o Vale do Jaguaribe”, detalha.

Em Jaguaribe e Barro, ambas no Vale do Jaguaribe, são cidades mais baixas em relação ao nível do mar e isso favorece as temperaturas mais altas, como explica Vinícius. Contudo, nesse período do ano, os valores normais seriam entre 34°C e 36°C.

A Funceme deve continuar monitorando os próximos dias para atualizar a previsão sobre a onda de calor. Para o momento, a quarta-feira (13) aparece como o dia mais crítico com, pelo menos, 18 municípios registrando entre 39°C e 40°C.

“A gente finalizou o famoso BRO-BRÓ (setembro, outubro e novembro) e estamos num período que começa a nossa pré-estação, mas que ainda não começou, e por isso temos uma continuação dessa pouca nebulosidade”, acrescenta Vinícius sobre os fatores que explicam o aumento do calor.

Vinícius Oliveira Meteorologista da Funceme Se tivéssemos uma previsão de chuva, teríamos mais nebulosidade, o que faria com que as temperaturas baixassem. Nós tivemos ondas de calor no Brasil que influenciaram o Ceará, principalmente em outubro, também ligados ao El Niño.

Confira a lista de municípios afetados pela onda de calor:

DIA 12/12

Entre 39°C e 40°C

Milagres

Abaiara

Icó

Orós

Jaguaribe

Jaguaribara

Jaguaretama

Solonópole

DIA 13/12

Acima de 40°C

Jaguaribe

Entre 39°C e 40°C

Penaforte

Jati

Milagres

Abaiara

Aurora

Lavras da Mangabeira

Icó

Orós

Quixelô

Solonópole

Pereiro

Ererê

Iracema

Potiretama

Jaguaretama

Jaguaribara

Crateús

Ipaporanga

DIA 14/12

Entre 39°C e 40°C

Camocim

Jaguaribe

Icó

Solonópole

Jaguaretama

Jaguaribara

Iracema

Lavras da Mangabeira

Os mapas da Funceme também avaliam onde o calor vai elevar as temperaturas máximas até 5°C acima da média no Ceará. Isso não significa que o valor estará entre os mais altos do Estado, mas é uma medida em relação ao próprio município.

A região do Cariri e a do Sertão dos Innhamus concentram os municípios onde a situação pode ser mais extrema com 5°C acima na temperatura máxima.

Foto: Reprodução/Funceme

Cuidados durante a onda de calor

Com as informações da Funceme, a Defesa Civil do Ceará publicou nas redes sociais alguns cuidados que a população deve seguir para evitar prejuízos durante a onda de calor com risco potencial de desidratação, insolação e incêndios em áreas de vegetação.

Entre as recomendações de segurança, a Defesa Civil recomenda que as pessoas se mantenham hidratadas, bebendo água regularmente, evitando exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de maior calor. Também é indicado o uso de proteção solar, incluindo chapéus e roupas leves.

Em relação à prevenção de incêndios florestais, o órgão orienta que a população não acenda fogueiras em áreas florestais ou de vegetação seca, não descarte objetos quentes ou inflamáveis em áreas de vegetação e que informe imediatamente às autoridades casos de incêndio.

Contato de emergência da Defesa Civil: 193

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Funceme indica céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões entre terça (12) e quinta-feira (14). A análise dos satélites mostra nuvens sobre todo o centro-norte do Estado, mas que não estão associadas à chuva.

Os maiores valores de temperatura máxima são previstos no Cariri e na Jaguaribana, onde podem variar entre 38°C e 40°C. Já as temperaturas mínimas, tendem a variar entre 19°C e 24°C no interior do Ceará. Em Fortaleza, as mínimas devem ser de 26°C e máximas de 33°C.

Com relação à umidade relativa do ar, esse indicador pode se manter acima de 20% no decorrer do período no interior do Estado, enquanto nas regiões do litoral, são previstos valores entre 40 e 60%.

Sobre a velocidade máxima do vento, valores entre 25 km/h e 40 km/h podem acontecer na Faixa Litorânea e em regiões de serra.