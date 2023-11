Rua Gonçalves Lêdo terá bloqueio para obra de drenagem na avenida Heráclito Graça, em Fortaleza

Condutores que costumam trafegar pela avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, deverão ficar atentos a um bloqueio na rua Gonçalves Lêdo, uma das formas de acesso à via, a partir deste sábado (18). A mudança é resultado do início de obras de drenagem na avenida, realizadas pela Prefeitura. Com investimento de aproximadamente R$ 24 milhões, as obras na região deverão durar 11 meses, segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

Veja também

Conforme informado pelo Município, inicialmente, a operação bloqueará o trecho da rua Gonçalves Lêdo entre a Heráclito Graça e a rua Pero Coelho durante 30 dias. Com a interdição, o recomendado é que os motoristas que desejem acessar a avenida dobrem à direita na rua Fiúza de Pontes e, em seguida, à esquerda na rua Nogueira Acioli.

Para facilitar a compreensão dos condutores em relação ao bloqueio, a Prefeitura disponibilizou um mapa com detalhes sobre o desvio. Dando suporte à ação, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão na área para monitorar o tráfego.

É importante ressaltar que, devido à mudança, as linhas 713 (RioMar Papicu/João XXIII) e 753 (Cidade 2000/Sargento Hermínio) seguirão o desvio proposto, de acordo com informações da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

A interdição é necessária, conforme o Município, para a implantação do bloqueio da avenida, que deve começar em dezembro.

OBRAS DE DRENAGEM

Visando pôr fim aos históricos alagamentos na avenida Heráclito Graça, a Prefeitura deve construir um reservatório de controle de cheias sob a via, entre as ruas Gonçalves Lêdo e Barão de Aracati.

Segundo a gestão, o complexo subterrâneo terá capacidade para armazenar até 14 mil m³ de água, quantidade equivalente a 13 piscinas olímpicas. Após ser armazenado, o volume deverá ser escoado aos poucos e, posteriormente, direcionado ao riacho Pajeú.

Facilitando o escoamento da água, ainda serão instaladas grelhas de drenagem pela avenida, que impedirão o surgimento de pontos de alagamentos, principalmente durante a quadra chuvosa.

Por fim, a operação deve substituir o asfalto da via por um piso intertravado e construir calçadas niveladas, beneficiando a travessia de pedestres, além da reformar a praça Bárbara de Alencar, nas proximidades do ginásio Paulo Sarasate.