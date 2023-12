Cauã Reymond e Jojo Todynho se beijam no palco do 'Caldeirão com Mion': 'é de irmão!'

O ator Cauã Reymond e a apresentadora Jojo Todynho mostraram na televisão como são amigos de uma forma engraçada, divertindo Marcos Mion no 'Caldeirão', da TV Globo, deste sábado (16). Cauã foi um dos convidados do quadro 'TV Teca'.

Já na chegada do artista, ele foi recebido com entusiasmo e um abraço coletivo entre os humoristas participantes do quadro. O 'TV Teca' mostra cenas memoráveis exibidas nos programas da Globo por meio de um jogo de perguntas e respostas.

Veja também

No entanto, a recepção de Jojo Todynho foi diferenciada e pegou a todos os presentes no palco de surpresa. Os dois, amigos de longa data, se beijaram na boca.

"Êêêê, que coisa boa! É fraterno, é fraterno, não é?", disse Mion aos risos. Jojo confirmou a amizade, reforçando que os dois são como irmãos. "É de irmão, Lucio!", brincou o apresentador em conversa com Lucio Mauro Filho, que faz parte da banda do programa.

Trabalho elogiado

No fim, Mion ainda aproveitou para elogiar o trabalho de Cauã Reymond atualmente, que está no ar com o persongame Caio na novela 'Terra e Paixão'.

"Você é O ator da sua geração. Você é o cara que está escrevendo a sua história para ficar no hall dos maiores de todos os tempos. Inclusive, está arrebentando como o Caio, da novela 'Terra e Paixão', completou Mion.

O programa, claro, não foi exibido ao vivo. Jojo Todynho, inclusive, está de passagem em Fortaleza, curtindo algumas praias próximas da capital do Ceará.