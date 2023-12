Fátima Bernardes diz não ter saudade do JN e relembra 'preconceito' antes de assumir namoro

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, de 61 anos, relembrou a saída do Jornal Nacional, durante o programa “Assim como a gente”, que apresenta no GNT e na Globoplay, exibido nessa sexta-feira (15). Após 14 anos como âncora do telejornal, ela decidiu sair da função em 2011.

Veja também

Em conversa com a cantora Ivete Sangalo, a jornalista comentou como foi o processo de decisão e como lida com isso atualmente. “Não sinto saudade do JN porque assisto sempre, então não dá para ter saudade. Como espectadora, eu estou ótima”, afirmou.

“Sou uma pessoa que pensa muito no que vou fazer. Quando tomei a decisão de sair do Jornal Nacional, que não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito difícil, porque é um lugar almejado, desejado, um posto pelo qual eu também lutei, não foi fácil”, ponderou.

Fátima Bernardes Jornalista e apresentadora “Mas fiquei lá por 14 anos. Pensei: acho que esse ciclo também está fechando aqui. Posso abrir outras portas”.

Relação com Túlio Gadêlha

Fátima também comentou sobre as dificuldades no início da relação com o deputado federal Túlio Gadêlha, de 36 anos, com quem namora há seis anos. A jornalista relatou ter tido “preconceito” consigo por querer se relacionar com um homem mais novo, além de temer a exposição.

“As pessoas em volta ficaram todas surpresas, né, eu mesma fiquei surpresa com o que aconteceu. Eu não imaginava que tão rapidamente, no primeiro dia que eu saísse com uma pessoa, todo mundo ficasse sabendo”, contou.

“A gente foi um pouco atravessado por isso, porque ele não sabia a minha idade e nem eu a dele, sabia que tinha uma diferença muito grande”, recordou, acrescentando ter contato com o apoio da filha para enfrentar essa diferença de idade.

Fátima Bernardes Jornalista e apresentadora “Para mim, eu confesso que tive um pouquinho de preconceito comigo mesma, e a minha filha falou: 'mãe, você está sendo preconceituosa'. Eu senti um pouco de medo, porque eu tinha uma vida tão organizada, que ninguém falava nada, porque não tinha o que falar”.

“Falei: agora isso vai virar assunto. É isso mesmo? Mas, rapidamente, eu também recebi de parte do público muita demonstração de afeto e de respeito”, completou.