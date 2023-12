Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (16) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Aline decide sair de Nova Primavera.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' deste sábado

Dirceu se preocupa com a reação de Petra. Aline decide sair de Nova Primavera para se proteger de Antônio. Gladys e Tadeu assinam o divórcio. Petra diz a Luigi que foi Dirceu quem abusou dela na infância. Petra confronta Dirceu. Gladys manda Tadeu sair de casa.

Antônio pede ao capanga que descubra o esconderijo de Aline. Natercinho pede a Tadeu para contracenar com Anely no filme, em troca da permissão para as filmagens nas terras de seu pai. Petra fica com medo quando Dirceu entra em seu carro pedindo uma carona.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.