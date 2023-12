Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (16) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Luna decide falar com César.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Bebel se compadece com a história de César. Bebel reclama de Preciosa para César. Heitor se preocupa com o estado de Preciosa. César implora para ficar na casa de Bebel. Julião conta para César a conversa de Luna e Maria sobre ele. Selena surpreende Jefinho e Lampião. Nero pede para Maria proteger Luna de um encontro com César.

Preciosa tenta tirar Luna da joalheria. Barreto procura César. Luna confessa a Miguel que teme se encontrar com César. Otávio Augusto se muda para a casa de Rejane. Heitor se preocupa com a manipulação de César sobre Preciosa. Luna decide falar com César.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.