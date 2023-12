Carlinhos Maia comenta briga com Luísa Sonza após documentário na Netflix: ‘Síndrome de perseguição'

Desde que o documentário "Se eu fosse Luísa Sonza" estreou na Netflix, algumas brigas e confusões antigas da cantora estão vindo à tona e uma delas foi a que ocorreu envolvendo Carlinhos Maia.

Para quem não se recorda, a cantora e o influenciador se desentenderam em 2019 por conta de Whindersson Nunes e, na última sexta-feira (15), Maia decidiu se pronunciar sobre o trecho que apareceu na série documental, por meio de Stories em seu Instagram.

Carlinhos lamentou o ocorrido e disse ter evoluído da pessoa que costumava ser: “Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luísa hoje em sua melhor fase, também estou”. O famoso também contou como se sentia na época e que deixou questões do trabalho atrapalhá-lo: “Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho”.

O famoso abriu o jogo e confessou ter passado por uma "síndrome de perseguição" contra si mesmo: “Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter ‘síndrome de perseguição’”. Por fim, o companheiro de Lucas Guimarães garantiu ter se resolvido tanto com Luísa quanto com Whindersson Nunes: “Hoje nos resolvemos, tanto Luísa, Whindersson”.

Legenda: O influencer Carlinhos Maia falou sobre a briga nos stories do perfil no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

O que ocorreu

Em maio de 2019, a briga entre o trio se deu após Carlinhos convidar Luísa e Whindersson, na época ainda um casal, para serem padrinhos de seu casamento com Lucas. Lutando contra a depressão, Whindersson acabou não comparecendo, o que gerou revolta no influenciador. Após criticá-lo publicamente, Maia trocou farpas com a cantora, que defendeu o então esposo.