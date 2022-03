'Envolver', de Anitta, alcança o 1° lugar mundial do Spotify

Anitta acaba de alcançar mais um grande feito na carreira interacional. Na madrugada desta sexta (25), a carioca alcançou o primeiro lugar no "Today's Top Hits" do Spotify e se tornou capa da playlist. Ela é a primeira brasileira a conquistar esse feito em uma das maiores playlists da plataforma.

A conta oficial do Spotify no Brasil comemorou o feito com tweet: "O momento chegou. É essa hora que todo o brasileiro bate no peito e comemora o orgulho em ser daqui: Anitta é Top #1 GLOBAL". Logo, a cantora também passou a ser o assunto mais comentado do Twitter também.

Veja clipe:

A canção é uma das mais ouvidas pelos usuários da plataforma nos Estados Unidos. Já o clipe, dirigido por Anitta, já conta com 63 milhões de visualizações.

No domingo (20) Anitta chegou a 7ª posição mundial no Spotfy e entrou oficialmente no Top 5 na terça-feira (22). Ontem (24), a artista chegou ao 2º lugar no ranking. Em menos de 24h, e após uma grande movimentação nas redes sociais, a canção "Envolver" ultrapassou "Heat Waves", da banda Glass Animals, que ocupa agora o 3º lugar, atrás de "Plan A", de Paulo Londra.

Legenda: Anitta passou nomes como Justin Bieber e Elton John Foto: Reprodução/Spotify

Envolver atingiu 6,391,619 players, às 9h desta sexta. Plan A, que está em segundo lugar, está com 5,832,109.

Primeira brasileira da história a atingir o feito

Recentemente, Anitta se tornou a primeira brasileira na história a alcançar o Top 2 do Spotify Global. Agora, ela se consagra a primeira a atingir o topo. Anitta é a mulher mais ouvida do ranking, à frente de nomes como Dua Lipa, Adele, Camila Cabello, Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Demi Lovato e Rosália. Passou nomes como Justin Bieber e Elton John.

'Envolver' tem feito grande sucesso nas redes sociais, em especial Instagram e Tik Tok, onde o público abraçou o desafio de dançar a música, impulsionando ainda mais o alcance do hit.

Lançado em novembro de 2021, "Envolver" entrou para história no dia 18 de março, quando apareceu na posição 17 do Top 50 Global. Até então, o maior sucesso de Anitta na plataforma era o hit "Vai Malandra", que alcançou o 18º lugar.

A brasileira assina a composição da faixa ao lado de Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvoe e José Carlos Cruz. Ela também dirigiu o clipe da música, que contou com a produção de Harold Jimenez, colaborador frequente de Maluma e J Balvin.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit