Anitta alcança top 5 das músicas mais tocadas no mundo; relembre outros brasileiros em destaque

Anitta segue fazendo bonito no cenário internacional. A carioca emplacou “Envolver” e o hit figural no Top 5 Global do Spotify na atualização desta terça-feira (22). A julgar pelo êxito da coreografia (já batizada de “El paso de Anitta”) em aplicativos como TikTok, a tendência é alçar voos mais altos.

No YouTube, o videoclipe ultrapassou os 56 milhões de visualizações. Cantada em espanhol, é a primeira canção solo da brasileira, a chegar no Top global da plataforma. A excelente circulação fez “Envolver” encantar a América Latina e tocar bem em lugares como Portugal e Espanha.

O bom momento na carreira acompanha o lançamento de projetos certeiros. Em 2017, quem acendeu ao estrelato foi “Vai Malandra”. Três anos depois, “Me Gusta” foi a sensação e colocou Anitta na parada da Billboard.

Gente.... que loucura é essa que tá acontecendo com isso de challenge da anitta no MUNDO TODO. Eu to passada — Anitta (@Anitta) March 17, 2022

A proeza de listar entre as “mais ouvidas” é um feito para poucos artistas. Atualmente, viralizar nas redes e ser bastante executado em apps de streaming são termômetro para o sucesso. Eleger listas é algo comum na indústria fonográfica. Um exemplo de referência é a já citada revista Billboard e seu famoso “Hot 100”.

Desde 1958, a publicação dos Estados Unidos presta o serviço de medir campeões de audiência. Nesse quesito das “mais ouvidas”, o cantor Rick Nelson (1940-1985) foi o primeiro “número 1” com o single “Poor Little Fool”. Além de Anitta, ao longo das décadas, quais brasileiros também sacudiram o ranking internacional?

Da bossa ao sertanejo

Iniciando a seleção consta um clássico da música. “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim (1927-1994) e Vinícius de Moraes (1913-1980), inaugurou a participação do Brasil no top 100 da Billboard. Bem, na verdade, foi a versão em inglês desta obra que chegou ao 5º lugar deste ranking.

O feito ocorreu em julho de 1964, quando a faixa gravada por Astrud Gilberto, João Gilberto e Stan Getz (1927-1991) fez fama. Ouvida em diferentes vozes a partir de então, esse sucesso também foi imortalizado na parceria de Tom Jobim e Frank Sinatra (1915-1998).

Em seguida, quem dominou este território foi o pianista e compositor Sérgio Mendes. Com a Sergio Mendes & Brasil '66, o músico alçou “Mas que Nada”, cria de Jorge Ben Jor, aos holofotes estrangeiros.

Mendes continuou uma máquina de fazer hits ao longo das décadas. Seguiram chamando atenção temas como “The Look of Love” (4º lugar, a melhor colocação de um brasileiro até hoje), “Constant Rain (Chove Chuva)” e “Scarborough Fair”. Entre 1966 e 1984, foram 14 canções nessa parada.

A hegemonia de Sérgio Mendes na Billboard só foi abalada quando o brasileiro Maurício Alberto Kaisermann atingiu o 6º lugar com um inesquecível sucesso romântico. Falando pelo nome ninguém conhece, mas se trata do cantor Morris Albert e sua antológica “Fellings”.

Composta em inglês, a música dominou as FMs de seu tempo e segue na memória não só dos fãs nacionais. “Feelings” foi regravada por artistas de diferentes segmentos musicais, de Caetano Veloso a Offspring.

“Ai, se Eu Te Pego”

De 1984, quando Sérgio Mendes brilhou com a faixa “Alibis”, as “100 mais da Billboard” só foram voltar a citar um nome nacional em 2007. Foi quando a banda indie Cansei de Ser Sexy (CSS) consegui a 63º colocação com “Music Is My Hot Hot Sex”.

Curiosamente, um patamar bem acima da estourada “Ai, se Eu Te Pego” (81º lugar). Quando os jogadores de futebol começaram a coreografar a música na hora dos gols, era o sinal de que Michel Teló estava sendo ouvido além de suas fronteiras. O som do sertanejo circulou em mais de 20 países, conquistando América Latina e Europa.

Em 2014, a Copa do Mundo parou para os brasileiros no famoso 7x1. Mas, para Claudia Leitte, o momento era de comemorar. Focada no mercado internacional, a cantora gravou “We Are One (Ole Ola)” com Pitbull e Jennifer Lopez. Além de virar o tema da Copa, apareceu em 59º lugar na parada dos Estados Unidos.

Nego do Borel compôs “Você Partiu Meu Coração” e a faixa despertou interesse do cantor Maluma. O colombiano fez a versão em espanhol e “Corazón”, que contou com feat do brasileiro, conseguiu alcançar a 92ª posição na Hot 100.

