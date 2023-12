Luísa Sonza chega ao Ceará para o Réveillon de Fortaleza e curte folga em praia

A cantora Luísa Sonza é uma das atrações dos três dias de festa do Réveillon 2024 de Fortaleza (CE). Na tarde desta quinta-feira (28), a gaúcha publicou no Instagram uma série de fotos no hotel de luxo onde está hospedada, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

"Feita no Brasil. Fortaleza, te amo. Dia 30 é nóis", escreveu a cantora na descrição da postagem.

Veja fotos:

A publicação na rede social da cantora somou mais de 350 mil curtidas em cerca de uma hora no ar e ganhou mais de 4 mil comentários.

O perfil oficial da Prefeitura de Fortaleza chegou a comentar na postagem: "Só chegue".

Quem também comentou a postagem foi o cantor de trap cearense Welisson. Ele deixou emojis de coração e sol.